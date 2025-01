Sinner atropela Zverev na final e conquista o bicampeonato do Aberto da Austrália

Já Zverev, que vem em ótima fase depois de se recuperar totalmente de uma fratura no tornozelo direito sofrida na edição de Roland Garros de 2022, continua sem um título de Grand Slam. O atleta de 27 anos já havia perdido a final do US Open de 2020 (para o austríaco Dominic Thiem) e a final de Roland Garros em 2024 (para o espanhol Carlos Alcaraz).

O alemão tinha quatro vitórias e duas derrotas contra o italiano até este domingo e conseguiu fazer uma final equilibrada. Mas Sinner simplesmente não teve oscilações durante a partida e não cedeu espaço - seu saque não foi quebrado nenhuma vez.

No primeiro set, Zverev manteve o placar empatado, até sofrer uma quebra de serviço com 4/3 no placar para Sinner, que, com seu saque potente, confirmou o serviço em seguida e venceu a parcial com um ace.

No segundo set, a partida permaneceu equilibrada até o oitavo game, com ambos os tenistas confirmando seus serviços. No nono game, porém, Zverev quebrou o serviço de Sinner. Logo na sequência, porém, o italiano se recuperou e, com um saque potente, também quebrou o do alemão, igualando em 5/5. A partida foi para o tie-break e Sinner fechou em 7 a 4.

Já no terceiro set a quebra veio um pouco mais cedo, em 3/2 para o italiano. Mais uma vez, o número 1 do mundo não mostrou sinais de fraqueza, Zverev não teve forças para se recuperar e Sinner encaminhou a vitória sem sustos.