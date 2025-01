Seleção derrota Bolívia e reage no Sul-Americano Sub-20 após levar goleada da Argentina

Dois dias depois de levar uma sonora goleada de 6 a 0 da Argentina, o Brasil conquistou sua primeira vitória no Sul-Americano Sub-20 ao derrotar a Bolívia por 2 a 1 neste domingo, no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia, na Venezuela. Mesmo sem convencer, o time comandado por Ramon Menezes buscou a vitória graças ao belo gol marcado por Breno Bidon, do Corinthians.

O outro gol da seleção, que abriu o placar, foi de Gabriel Moscardo em uma cobrança de escanteio de Pedrinho, ambos antigos jogadores do time paulista. No segundo tempo, eles e Bidon caíram junto com o rendimento de todo o time, que viu a Bolívia diminuir e pressionar em busca do empate. A zaga precisou trabalhar para garantir a vantagem mínima.

Diferentemente do jogo contra a Argentina, o Brasil começou o jogo contra a Bolívia buscando tomar as ações. Aos 4 minutos, Alisson tentou surpreender o goleiro Fabián Pereira ao cobrar uma falta da lateral, mas o goleiro boliviano conseguiu chegar na bola. Depois, nova chance com Breno Bidon aos 13, que recebeu na grande área e chutou para nova defesa de Pereira.