Ramón Díaz diz que derrota do Corinthians em clássico 'chateia', mas que 'não é para drama'

A sequência de dez vitórias consecutivas do Corinthians chegou ao fim e logo em um clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe foi derrotada por 3 a 1 no MorumBis e, além de ter perdido a primeira no ano, também viu o Mirassol assumir a liderança do Grupo A. Apesar dos revezes e do resultado que "chateia", segundo o treinador Ramón Díaz, ele e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, garantem que não há motivo para "drama".

De acordo com o argentino, a derrota se deu por conta de erros pontuais e, no geral, por causa de má atuação coletiva no segundo tempo. Para ele, a equipe teve boas chances de sair do estádio do rival com a vitória. Por isso, reiterou que há pontos a se corrigir já no próximo treino, sem tempo para ficar triste.

Na coletiva de imprensa após o jogo com o São Paulo, Ramón ressaltou que estava "muito contente" com o time nos últimos "quatro ou cinco meses" e que o duelo com o tricolor era importante para seguir na boa fase, sem dar espaço para o azar. "Cacá (por exemplo) teve uma oportunidade de cabeça, mas pegou na trave. E o adversário aproveitou muito bem a bola parada. O futebol é assim", comentou o treinador.