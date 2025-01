Oscar e Lucas brilham, São Paulo vence Corinthians e mantém freguesia recente contra o rival

A vitória também dá ao São Paulo a liderança do Grupo C do Paulistão, com sete pontos, mesmo com uma partida a menos que os rivais. Já o Corinthians cai para segundo no Grupo A, com nove pontos. No fim de semana que contou com dois clássicos, um deles na Copa São Paulo de Juniores, quando o São Paulo também levou a melhor, o lado tricolor da rivalidade é quem acordará na segunda-feira sorrindo.

O São Paulo volta a jogar na quarta-feira, dia 29, no Pacaembu contra a Portuguesa, às 21h35. Já o Corinthians vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, também na quarta, às 19h30.

O JOGO

O clássico correu riscos de adiamento. Isso porque a forte chuva que atingiu São Paulo na tarde deste domingo castigou o gramado do MorumBis, alagado a poucas horas do início da partida. Com isso, a organização do jogo definiu por adiar duas vezes o confronto, que se iniciou às 19h30, uma hora depois do previsto, mas com a drenagem do estádio tendo feito um excelente trabalho e garantindo o gramado em condições de jogo.

Com a bola rolando - ou melhor, aquaplanando - os dois times sofreram para conseguir criar jogadas de perigo na primeira etapa. O Corinthians ameaçou em uma cabeçada de Cacá após uma cobrança de escanteio. Mas Rafael espalmou pouco antes de a bola cruzar a linha após bater na trave inicialmente e o alvinegro não aproveitou o rebote. No lance anterior, Rafael também espalmou uma cobrança de falta perigosa de Memphis Depay.

Logo no começo do segundo tempo, o São Paulo chegou ao gol. E ele veio dos pés, e cabeça, de dois jogadores criados na base do clube: Lucas e Oscar. O camisa 8 cobrou escanteio e o camisa 7 subiu sozinho para completar para o fundo das redes.