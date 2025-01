Novo Vasco de Fábio Carille 'estreia' em São Januário diante da Portuguesa no Carioca

O Vasco titular, sob o comando de Fábio Carille e com alguns novos jogadores, vai estar em campo neste domingo pela primeira vez em São Januário diante da Portuguesa, pela quinta rodada da Taça Guanabara. O confronto começa às 21 horas. Com seis pontos, o time cruzmaltino quer entrar logo na zona de classificação para as semifinais.

O início da temporada do cruzmaltino, com uma base do sub-20, foi ruim como também aconteceu com os outros grandes clubes do Rio de Janeiro, que optaram por preservar seus titulares nas primeiras rodada do Campeonato Carioca.

Coube ao estreante Fábio Carille, campeão da Série B pelo Santos, quebrar o jejum e, já com os titulares, vencer pela primeira vez em 2024. Mas a conquista aconteceu bem longe de casa, em Manaus (AM), onde o Vasco ganhou por 2 a 0 do Madureira.