Mirassol vence Portuguesa em jogo marcado por falhas bizarras no Paulistão

O Mirassol venceu a Portuguesa por 2 a 1 neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela quarta rodada do Paulistão. O time da casa abriu vantagem com gols de Lucas Ramon e Alex Silva (contra). Jajá diminuiu a desvantagem dos visitantes, que lutaram até o fim, mas não tiveram forças para chegar ao empate.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A de forma provisória, já que o Corinthians ainda joga na rodada. A Portuguesa estacionou nos dois pontos, no quarto e último lugar do Grupo B.

Mirassol e Portuguesa fizeram um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Com poucas jogadas de perigo, os times se respeitaram e, na maior parte da etapa inicial, os goleiros apenas assistiram ao jogo. Quando o jogo parecia caminhar para o 0 a 0 até o intervalo, o Mirassol começou a criar boas oportunidades com Reinaldo, Gabriel e Iury Castilho.