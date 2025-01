Mesmo com volta de parte dos titulares, Fluminense empata sem gols com Madureira no Carioca

Mesmo com a volta de grande parte dos titulares, o Fluminense perdeu a chance de embalar a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Neste domingo, em jogo válido pela quinta rodada, o time tricolor foi até Cariacica, no Espírito Santo, e não saiu do empate sem gols com o Madureira, no estádio Kleber Andrade.

Com o resultado, o Fluminense segue estacionado no meio da tabela, com seis pontos. Em cinco jogos disputados, empatou três, venceu um e perdeu outro. Já o Madureira vem logo abaixo com cinco, mas chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Estadual.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração dos dois lados no estádio Kleber de Andrade. O Fluminense teve mais posse de bola, mas não converteu isso em chances claras de gols. A primeira boa oportunidade saiu apenas aos 26 minutos, quando Canobbio recebeu na área e finalizou de primeira, mas parou em boa defesa de Mota.