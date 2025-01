Matheus Régis faz gol mais rápido, Guarani vence Noroeste e lidera grupo B

Com um gol de Matheus Régis aos 49 segundos de jogo, o mais rápido até agora no Campeonato Paulista, o Guarani venceu o Noroeste por 2 a 0, neste domingo à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela quarta rodada. O outro gol foi anotado na etapa final por João Marcelo, destaque do time na Copa São Paulo de Juniores.

Esta vitória reabilitou o Guarani da derrota por 1 a 0 para o São Paulo no meio da semana, no MorumBis, e o deixou com sete pontos, na liderança do Grupo B, à frente do Santos (4), Red Bull Bragantino (3) e Portuguesa (2).

Na sua volta à elite do Estadual, o Noroeste sofreu sua primeira derrota. Tem agora cinco pontos e divide com o Novorizontino a vice-liderança do Grupo C, liderado pelo São Paulo (7) e que tem o Água Santa na lanterna (3).