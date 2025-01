Guarani busca reabilitação contra o desgastado Noroeste no Paulistão

Buscando reabilitação após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Guarani volta a campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Noroeste, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada. O time de Bauru, recém-promovido à elite do futebol paulista, está invicto.

O Guarani estreou com vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 e empatou por 0 a 0 com a Inter de Limeira. O revés diante do São Paulo foi o primeiro do time bugrino, que ainda tenta juntar os cacos do rebaixamento à Série C no ano passado. No Paulistão, soma quatro pontos no Grupo B.

Já o Noroeste tem cinco e está brigando pela liderança do Grupo C com São Paulo e Novorizontino. No Paulistão, começou derrotando o Velo Clube por 2 a 0 e arrancou um empate por 1 a 1 com o Palmeiras. Diante do Botafogo, no jogo que durou dois dias por causa do temporal que passou por Bauru, ficou no 0 a 0.