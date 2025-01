Grêmio goleia Caxias por 4 a 0 e desencanta no Campeonato Gaúcho

O Grêmio fez jus ao fator casa para vencer pela primeira vez nesta edição do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, no duelo que fechou a segunda rodada da primeira fase, o tricolor recebeu e goleou o Caxias por 4 a 0. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson, todos no segundo tempo, marcaram os gols.

Com o resultado, o Grêmio assume a liderança do Grupo A com quatro pontos. A chave ainda tem São José e Guarany de Bagé, com dois, e Avenida, com um. O Caxias, por sua vez, conheceu sua primeira derrota e caiu para segunda colocação do Grupo B com três pontos. O Internacional lidera a chave com quatro.

O Grêmio ditou o ritmo no primeiro tempo e criou as principais opções desde o início. Aos sete minutos, Pavón encontrou Aravena, livre dentro da área, que finalizou forte, mas Matheus Emiliano conseguiu voar na bola para espalmar para fora.