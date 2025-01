Corredor amador sofre mal súbito durante Meia Maratona de São Paulo e morre no hospital

No masculino, o vencedor da meia maratona foi o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, que completou a distância em 1h05min33s. O melhor brasileiro da prova foi Fabio Jesus Correia, segundo colocado, com 1h06min13s. O pódio foi completado pelo ugandense Moses Kibet, com 1h07min15s.

No feminino, a vitória e o pódio foi todo brasileiro, com Amanda Aparecida de Oliveira (1h18min09s). Larissa Marcelle chegou em segundo lugar, com 1h21min40s, e Franciele Monalisa dos Santos Firme obteve o terceiro posto, com 1h25min57s.