Botafogo tenta a 1ª vitória e o São Bernardo corre atrás da reabilitação no Paulistão

Ainda atrás de sua primeira vitória no Campeonato Paulista, o Botafogo recebe o São Bernardo, neste domingo, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela quarta rodada. O confronto vai começar às 18h30, duas horas e meia mais tarde do previsto, por causa do "jogo de dois dias" disputado esta semana em Bauru.

Na quinta-feira, Noroeste e Botafogo jogaram apenas 41 minutos porque o gramado do estádio Alfredo de Castilho ficou encharcado. A chuva intensa teria despejado mais de 100 milímetros de água no campo em pouco mais de uma hora. O jogo foi interrompido e reiniciado na sexta-feira à tarde, mas terminou empatado sem gols. Em tese, o Botafogo perdeu um dia de recuperação para voltar a jogar na competição.

O Botafogo começou com derrota no Paulistão ao sofrer 2 a 0 para o Guarani fora de casa. Depois, conseguiu segurar um bom empate sem gols com o São Paulo, em casa. No último jogo, diante do Noroeste, fora de casa, empatou sem gols. Com isso, soma dois pontos no Grupo A, que tem Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.