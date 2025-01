Botafogo supera o Bangu e se reabilita após duas derrotas no Campeonato Carioca

O time alvinegro seguiu controlando o jogo, mas sem chances claras de gol. Já o Bangu assustou quando Ronald cabeceou na marca do pênalti, mas no meio do gol, facilitando a defesa de Raul.

Logo depois, aos 43, o Botafogo abriu o placar com Patrick de Paula. Após cruzamento da direita, Rafael Lobato tocou de cabeça para trás da meia-lua. Patrick de Paula chutou de primeira e contou com leve desvio na zaga para vencer o goleiro Victor Brasil.

No segundo tempo, o Bangu voltou a assustar quando Rafael Carioca recebeu de costas na entrada da grande área. Ele ajeitou para Ronald, que chutou de primeira, com força e perigo, mas para fora. Yarlen respondeu para o Botafogo em chute de fora da área, mas Victor Brasil fez boa defesa desta vez.

O jogo seguiu movimentado, mas com muitos chutes travados pelos sistemas defensivos. Ítalo, do Bangu, quase marcou um golaço ao ver o goleiro adiantado e chutar do campo de defesa. Depois, ele chutou da intermediária, mas no meio do gol.

A resposta do Botafogo quase veio com outro gol. Rafael Lobato recebeu na direita, avançou e tocou para a área. Yarlen finalizou, mas o zagueiro Kevem salvou praticamente em cima da linha. Até que aos 45 minutos, o time alvinegro confirmou a vitória com Kauê Rodrigues. Rafael Lobato fez boa jogada e acionou Kauê, que chutou dentro da área para fazer 2 a 0.

O próximo duelo do Botafogo será o clássico com o Fluminense na quarta-feira, às 21h30, novamente no Engenhão. Já o Bangu entra em campo na quinta, às 16h, em visita ao Nova Iguaçu no estádio Jânio Moraes, o Laranjão.