Atlético-MG tem jogador expulso, só empata com Pouso Alegre e continua sem vencer no Mineiro

O Atlético-MG continua sem vencer no Campeonato Mineiro. Neste domingo, ainda com o time sub-20, o atual pentacampeão empatou sem gols com o Pouso Alegre no Manduzão, no Sul de Minas Gerais. O Atlético-MG, que teve um jogador expulso no início do segundo tempo, é o lanterna do Grupo A, com 3 pontos em três jogos.

O clube jogou as primeiras rodadas do estadual com um time alternativo, já que a equipe principal fez pré-temporada nos Estados Unidos. Já o Pouso Alegre vinha de derrota por 7 a 0 para o América-MG e conquistou seu primeiro ponto na competição sob o comando do interino Henrique. Na próxima quarta-feira, no clássico com o América, o Atlético-MG deve ter seu time principal sob comando do técnico Cuca. O Pouso Alegre joga com a Tombense no estádio do adversário.

O jogo em Pouso Alegre foi equilibrado no primeiro tempo e com poucas chances reais de perigo. Após sofrer uma goleada na última rodada, o time da casa procurou se precaver defensivamente, mas atacou com algum perigo em poucas oportunidades. O Atlético-MG finalizou algumas vezes, mas não conseguiu pressionar o adversário.