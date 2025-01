Título inesperado de Madison Keys coroa parceria com o marido, terapia e ascensão tardia

Neste sábado, uma atleta de 29 anos entrou para a história ao ingressar no grupo das campeãs de Grand Slam, os quatro principais torneios de tênis do circuito. Superando as melhores jogadores do ranking, a surpreendente Madison Keys conquistou o título do Aberto da Austrália.

Keys definitivamente não começou o ano entre as favoritas ao primeiro Grand Slam da temporada. Número 21 do ranking no final de 2024, a norte-americana parecia já ter vivido seu auge - foi sétima do mundo em 2016, ainda com 21 anos, e alcançou a final do US Open em 2017. Seu melhor desempenho recente em um Grand Slam havia sido uma campanha como semifinalista do US Open, em 2023.

O título do WTA 500 de Adelaide, ainda em janeiro, começou a colocar os holofotes sobre a jogadora, que em 17 de fevereiro completa 30 anos. Ela confirmou o bom momento até mesmo contra adversárias favoritas, como a polonesa Iga Swiatek, número 2 no mundo, diante de quem teve match point contrário nas semifinais e ainda assim venceu. Na grande decisão, derrotou a atual bicampeã do Aberto da Austrália e líder do ranking, Aryna Sabalenka, de Belarus.