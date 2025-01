São Paulo usa a cabeça, vira sobre o Corinthians na Copinha e ergue 1ª taça no novo Pacaembu

Dez minutos depois, Gui Negão aproveitou um vacilo da defesa são-paulina e saiu na cara do goleiro, tocando por cobertura. A reação do São Paulo veio nos acréscimos com um gol de cabeça após cobrança de escanteio de Paulinho, substituto de Ryan Francisco, artilheiro da competição que ficou de fora da decisão por estar suspenso.

No segundo tempo, o São Paulo chegou ao empate aos 16 minutos da mesma fórmula: em um gol de cabeça vindo de um escanteio. Andrade subiu sozinho e fez o segundo gol tricolor.

A pressão são-paulina se manteve e quatro minutos depois Maik acertou um cruzamento perfeito para Paulinho, também de cabeça, completar para o fundo das redes e virar o jogo para o time tricolor.

Ainda no começo do jogo, o São Paulo perdeu o volante Hugo, que deveria ser aproveitado por Zubeldía no profissional. Ele se machucou após uma entrada forte de um rival corintiano e teve que ser substituído com dores no joelho.

Mesmo com as dificuldades de desfalques e do placar, empurrado pela torcida, o São Paulo virou o jogo e conquistou mais um título na base. Em dezembro, o sub-20 tricolor conquistou a Copa do Brasil contra o Palmeiras, também após sair atrás por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA: