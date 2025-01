Santos perde pela 1ª vez para o Velo Clube e pode fechar rodada fora da zona de classificação

O objetivo do Santos contra o Velo Clube era conseguir "resposta imediata" no Campeonato Paulista após a derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro com um gol nos acréscimos, mas o time do técnico Pedro Caixinha acabou derrotado por 2 a 1 neste sábado pelo time de Rio Claro. Com o tropeço, o Santos pode terminar a quarta rodada fora da zona de classificação para as quartas de final no Grupo B.

Campeão da Série A2 de 2024, o Velo Clube somou seus primeiros pontos no Paulista e continua na lanterna do Grupo D, mas conquistou sua primeira vitória na história contra o Santos após cinco derrotas. O tropeço deve aumentar a pressão da torcida em cima do Santos. Algumas vaias já foram ouvidas durante o clássico na Vila e provocaram a afirmação de "resposta imediata" por parte de Caixinha antes do jogo deste sábado.

O primeiro tempo no estádio Benitão, em Rio Claro, foi truncado, com poucas chances de gol. O Velo Clube buscava barrar o ataque santista, que tinha mais volume de jogo, com faltas. E foi justamente na cobrança de uma destas infrações que o Santos conseguiu sua melhor chance. Aos 14 minutos, o atacante Luca Meirelles, de 17 anos, cobrou uma falta do lado direito e acertou a junção da trave e do travessão do goleiro Dalton.