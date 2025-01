Madison Keys surpreende Sabalenka na Austrália e vence seu primeiro Grand Slam

Número 14 do mundo, a norte-americana Madison Keys conquistou o primeiro título de Grand Slam de sua carreira ao bater na final do Aberto da Austrália a líder do ranking e atual bicampeã do torneio, Aryna Sabalenka, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2h02 de partida.

Esta foi a segunda final de Grand Slam da carreira de Keys, 29 anos, que havia sido derrotada na final do US Open de 2017. Ela é dona de um título de WTA 1000 e de sete conquistas de WTA 500, inclusive o de Adelaide, neste início de ano. Nas semifinais, ela já havia vencido outra favorita, a polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo.

Apesar do revés na final, que a impediu de comemorar o tricampeonato na Austrália, o quarto de Grand Slam, Sabalenka manteve a liderança do ranking feminino de tênis. A derrota para Keys ainda encerrou uma sequência de 20 vitórias consecutivas da belarussa na quadra dura do complexo localizado em Melbourne.