Liverpool e Arsenal vencem e abrem distância no Inglês; Forest é goleado pelo Bournemouth

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool ampliou sua invencibilidade na competição para 18 partidas após derrotar o Ipswich por 4 a 1, sem dificuldades, neste sábado, no estádio Anfield, pela 23ª rodada. Assim, a equipe vermelha chegou aos 53 pontos e tem seis de vantagem sobre o Arsenal, que venceu o Wolverhampon por 1 a 0.

Em boa fase e com o apoio da torcida, a equipe do técnico Arne Slot pressionou desde o primeiro minuto e foi dominante, com 72% da posse de bola e dez finalizações a zero nos 45 minutos iniciais. Assim, bastaram 10 minutos para que Szoboszlai inaugurasse o placar, após receber passe de Konaté e bater, da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Walton.

O time da casa continuou apresentando mais volume de jogo, mas sem arriscar tanto à frente. Até que, aos 35 minutos, Gakpo cruzou da esquerda na segunda trave e Salah completou no alto para anotar seu 19º gol no Inglês. Antes do intervalo, aos 43, Gakpo ficou com a sobra, após Walton defender o chute de Szoboszlai, e só empurrou para marcar o terceiro do Liverpool.