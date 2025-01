Flamengo estreia titulares no Carioca diante do Volta Redonda no Mané Garrincha

Atual campeão carioca, o Flamengo tenta emplacar uma boa sequência na competição após um início complicado, com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base. Com o retorno de seus principais jogadores, o rubro-negro faz a sua "verdadeira estreia" diante do Volta Redonda, neste sábado, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Na última rodada, enfim, o Flamengo conquistou a sua primeira vitória, com uma goleada de 5 a 0 em cima do Bangu, em jogo disputado no estádio Castelão, em São Luis (MA). Atualmente está em nono lugar com quatro pontos.

Por outro lado, o Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, aproveitou bem o fato dos "grandes" pouparem suas estrelas e já aparece com nove pontos, em segundo lugar, atrás do Maricá, com 10. No meio de semana ganhou por 2 a 1 do Botafogo, no Engenhão.