Flamengo 'estreia' titulares e derrota Volta Redonda no Mané Garrincha

A melhor chance de gol flamenguista saiu aos 29 minutos em cobrança de falta de De la Cruz. Perto da área, ele chutou por cima da barreira e a bola bateu na trave esquerda. O placar seguia em branco.

Para fazer justiça em campo, o Flamengo marcou seu gol aos 42 minutos. A jogada começou e terminou com Michael. Na frente da área ele fez passe em diagonal para De la Cruz, que tentou dar o drible no goleiro Jean Drosny, que evitou o gol com os pés. A bola, porém, sobrou para Michael, que, em velocidade e de frente para o gol, tocou para as redes.

O técnico Filipe Luís voltou para o segundo tempo com o uruguaio Arrascaeta no lugar de De la Cruz. A situação melhorou com o segundo gol saindo logo no primeiro minuto. A defesa do Volta Redonda não aliviou, a bola ficou com Plata, que desceu em diagonal e chutou cruzado de esquerda, para as redes.

Apesar da vantagem, o Flamengo manteve a disposição. Aos 15, Filipe Luís promoveu a estreia do atacante Juninho, que entrou na vaga de Bruno Henrique. E também deu ritmo aos laterais Varela e Ayrton Lucas, substitutos de Wesley e Alex Sandro.

O goleiro Rossi, enfim, fez uma defesa aos 17, num chute pelo alto de Sanchez. O goleiro deu um tapinha e mandou a bola por cima do travessão. E ficou só nisso, porque o Volta Redonda não conseguiu ir ao ataque com perigo.

O estreante Juninho, ainda pouco entrosado com os companheiros, quase marcou de cabeça, aos 32, após um levantamento de Ayrton Lucas. O curioso é que a torcida não gostou e vaiou a saída de Michael para a entrada de Allan, aos 38.