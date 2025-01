Cruzeiro evita derrota para o Betim no Campeonato Mineiro, mas sai de campo vaiado

O Cruzeiro tropeçou mais uma vez no Campeonato Mineiro. Neste sábado, recebeu o Betim e empatou por 1 a 1, mas quase foi derrotado. O adversário abriu o placar com Eurico e Lautaro Díaz empatou só nos minutos finais. A partida, válida pela terceira rodada, foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Cruzeiro já vinha pressionado porque perdeu por 1 a 0 para o Athletic na rodada anterior. Com quatro pontos, segue na liderança do Grupo C, mas pode perder a posição. Villa Nova (3), Aymorés (1) e Pouso Alegre (0) ainda jogam na rodada.

Já o Betim perdeu o 100% de aproveitamento na competição. Antes, tinha vencido Itabirito, por 1 a 0, e Aymorés, por 2 a 0. Com seis pontos, lidera o Grupo A, à frente de Uberlândia, com quatro, Tombense, com três, e Atlético, com dois. Todos os adversários ainda entrarão em campo nesta rodada.