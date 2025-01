Bayern bate o Freiburg e amplia vantagem na liderança do Alemão com tropeço do Leverkusen

O Bayern de Munique deu poucas chances ao anfitrião Freiburg, neste sábado, venceu por 2 a 1, no Stade Europa-Park Stadion, e alcançou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Alemão. Com o resultado, o conjunto da Baviera chegou a 48 pontos e ampliou a vantagem na ponta sobre o vice-líder Bayer Leverkusen para seis pontos, já que o concorrente ficou no 2 a 2 com o RB Leipzig.

A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany foi dominante no início da partida. Depois de explorar passes curtos em busca de espaço na defesa adversária, o Bayern não demorou a encontrar o caminho da rede. Aos 14 minutos, Musiala carimbou a trave esquerda. No minuto seguinte, Harry Kane soltou o pé da entrada da área e superou o goleiro Atubolu: 1 a 0.

Em vantagem, os visitantes reduziram o ritmo no restante da etapa inicial, mas o Freiburg não encontrava espaços para se aproximar da área do goleiro Neuer, oferecendo pouco perigo para o adversário.