Água Santa faz 3 a 0 no Red Bull Bragantino e vence a 1ª no Paulistão

O Água Santa não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino na tarde deste sábado. Em partida disputada no estádio Distrital do Inamar, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o time da casa aplicou 3 a 0 no favorito e mostrou poder de reação após um início complicado no Estadual. Os gols em Diadema foram marcados por Luan Dias, Diogo Batista e Ademílson.

Com o resultado, o Água Santa conquistou os primeiros três pontos após iniciar a competição com três derrotas seguidas. Agora ocupa a terceira posição do Grupo C, que tem Noroeste, São Paulo e Novorizontino. O Bragantino estacionou nos três pontos e está atrás de Guarani e Santos no Grupo B, que ainda tem a Portuguesa.

O início do jogo foi bastante estudado, com os dois times trocando passes em busca dos espaços para atacar. Quando o jogo abriu, quem se deu melhor foi o Água Santa, que chegou com Ademilson em duas oportunidades, colocando o goleiro Cleiton para trabalhar. O Bragantino assustou com Pedro Henrique, Ramires e Nacho Laquintana, mas sem sucesso.