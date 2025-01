Abel Ferreira indica saída do Palmeiras ao fim de 2025: 'Meu último ano no Brasil'

Após a dura virada para o Novorizontino, na noite deste sábado, Abel Ferreira deu um indício de que pode deixar o Palmeiras no final do ano, quando se encerrar seu contrato com o clube paulista. O time alviverde foi derrotado por 2 a 1, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

O treinador português deu o sinal de que poderá sair no fim do ano ao ser questionado sobre o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, alvo de críticas e cânticos da torcida ao longo da partida deste sábado, válida pela quarta rodada do Paulistão.

"Vou para meu último ano no Brasil e em todos anos tivemos momentos bons e ruins. Fizemos uma péssima segunda parte (segundo tempo) e vamos seguir o trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar todas. Sabemos o que estamos fazendo, sobretudo dentro, porque fora o Palmeiras já disse várias vezes. Responsabilidade hoje total é minha, jogamos muito bem a primeira parte, muito mal a segunda parte. Vamos seguir o caminho", declarou o técnico.