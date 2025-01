Wembanyama brilha e lidera vitória dos Spurs em jogo da NBA em Paris

O resultado positivo não tirou os Spurs da situação complicada na tabela da Conferência Oeste. O time texano soma 20 vitórias e 22 derrotas, na incômoda 12ª colocação. Os Pacers aparecem em quinto no Leste, com 24/20.

Em solo americano, o destaque da rodada foi o sérvio Nikola Jokic. Com um impressionante "triple-double", ele conduziu o Denver Nuggets na vitória sobre o Sacramento Kings por 132 a 123, em casa. Jokic terminou a partida com uma performance de 25 pontos, 22 rebotes e 17 assistências. Foi o seu quinto "triple-double" consecutivo antes do quarto período. Ele lidera esta estatística com 20 nesta temporada regular, sendo 14 deles antes do começo do período final da partida.

Pelos Kings, que ocupam o nono lugar do Oeste (23/21), Domantas Sabonis foi o destaque, com 23 pontos e 17 rebotes. Os Nuggets estão em quarto lugar na mesma tabela, com 28 vitórias e 16 derrotas.

A rodada também contou com o clássico entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, na Califórnia. O time da casa derrubou o vice-líder da Conferência Leste por 117 a 96. Anthony Davis foi o maior pontuador do confronto, com 24. Austin Reaves acrescentou 23. Mais discreto, LeBron James anotou 20 pontos e 14 rebotes logo após ser selecionado para disputar o All-Star Game pela 21ª vez consecutiva.

Pelos Celtics, o principal jogador em quadra foi Kristaps Porzingis, com 22 pontos. Jaylen Brown contribuiu com 17. O time de Boston soma 31 vitórias e 14 derrotas. Os Lakers estão em quinto no Oeste, com 24/18.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira: