Tiago Volpi se despede do Toluca e põe o Grêmio no 'radar' como destino: 'É uma possibilidade'

O goleiro Tiago Volpi concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira para se despedir do Toluca, do México, seu atual clube. Na conversa com os jornalistas, ele externou os motivos de deixar o time mexicano em sua volta ao Brasil e colocou o Grêmio no radar de um possível destino: "É uma possibilidade".

A opção pelo retorno ao Brasil tem origem em um motivo pessoal. Com a morte da sogra a família decidiu pela volta. O goleiro ainda tinha um vinculo de seis meses com o Toluca, mas conseguiu definir a rescisão do contrato.

"No fim do ano passado tivemos uma perda familiar e desde então as coisas não andavam tão bem. Minha esposa perdeu a mãe e o pai ficou sozinho no Brasil. Sei que a notícia pega de surpresa muitas pessoas do clube que não estavam a par da minha vida pessoal", comentou.