Santos inscreve dois jogadores da Copa São Paulo de Juniores no Campeonato Paulista

Gustavo Henrique ainda não fez a sua estreia no time profissional do Santos. O jogador, no entanto, chega para o elenco principal mostrando versatilidade. Além de meio-campo de marcação, ele também pode ser opção para a lateral-direita.

De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, a Lista B não tem um limite de inscritos para o torneio estadual. No entanto, os jogadores relacionados devem ser todos da categoria de base. No momento, o Santos conta com 11 nomes.

Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista após a derrota do meio de semana para o Palmeiras, o Santos volta a campo neste sábado para enfrentar o Velo Clube fora de casa. Com quatro pontos, a equipe da Vila Belmiro ocupa a segunda colocação no Grupo B do Estadual. O Guarani, que tem a mesma pontuação, aparece em primeiro na chave pelos critérios de desempate.