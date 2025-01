Felipe Melo, ídolo de Palmeiras e Fluminense, anuncia aposentadoria aos 41 anos

Volante de marcação firme, Felipe Melo jogou por mais de uma década na Europa, retornando ao Brasil em 2017 para defender as cores do Palmeiras. No time paulista, ganhou o apelido de "pitbull" e virou ídolo da torcida ao ser bicampeão da Copa Libertadores (2020 e 2021), e também conquistar outros títulos importantes, como um Brasileirão (2018), uma Copa do Brasil (2020) e um Paulistão.

Pelo Fluminense, Felipe Melo se reinventou como zagueiro, função que exerceu por vezes no próprio Palmeiras, e foi importante na conquista da inédita Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e o bicampeonato carioca (2022 e 2023).

Ao longo dos 12 anos em que esteve na Europa, Felipe Melo se destacou principalmente com as camisas da Juventus, Galatasaray e Inter de Milão. Ele também defendeu times de menor expressão da Espanha, como Mallorca e Racing Santander.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o ex-volante foi projetado no futebol nacional ao ser um dos destaques do Cruzeiro comandado por Vanderlei Luxemburgo, que em 2003 faturou a tríplice coroa, erguendo os troféus do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão.

Pela seleção brasileira, Felipe Melo foi campeão da Copa das Confederações, em 2009, e foi titular na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Apesar da assistência para o gol que abriu o placar contra a Holanda nas quartas de final, ele ficou marcado por levar cartão vermelho ao pisar no tornozelo do atacante Robben. Com um a menos, o Brasil levou a virada e acabou se despedindo da competição.