Djokovic abandona semifinal do Aberto da Austrália, leva vaias e evita falar sobre futuro

Novak Djokovic preocupou os fãs nesta sexta-feira. O sérvio abandonou a semifinal contra o alemão Alexander Zverev ao fim do primeiro set, no Aberto da Austrália, em razão de uma ruptura muscular na coxa esquerda e evitou falar sobre o seu futuro. A desistência, que gerou vaias por parte da torcida local, garantiu o rival da Alemanha na final do primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Djokovic surpreendeu o público na Rod Laver Arena, a quadra central do complexo australiano, ao desistir da partida assim que acabou o longo e tenso primeiro set. Zverev venceu por 7/6 (7/5) após 1h21min. Melhor para o alemão Alexander Zverev, que ficou apenas 1h21min em quadra e garantiu sua primeira final no torneio.

Logo após deixar a quadra, o recordista de títulos do Aberto da Austrália foi alvo de parte da torcida. Zverev, então, saiu em defesa do ex-número 1 do mundo em sua entrevista ainda em quadra. "Sei que todos pagaram pelos ingressos e que todos querem ver uma grande partida de cinco sets. Mas vocês precisam entender que Novak Djokovic é alguém que deu a esse esporte, nos últimos 20 anos, absolutamente tudo de sua vida", declarou.