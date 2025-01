Correção: SAF no Brasil: confira balanço dos principais clubes que aderiram ao modelo

A nota enviada anteriormente contém um erro na dúvida do Atlético-MG. O valor correto é R$ 1,4 bilhão. Segue a versão corrigida:

Cada vez mais presente no futebol brasileiro, as Sociedades Anônimas do Futebol, as famosas SAFs, estão em ritmo de crescimento no País. Até o fim do ano passado, 63 times há haviam adotado o modelo de gestão e mais dois clubes - Portuguesa e Santa Cruz - finalizaram o processo no início de 2025.

Desta lista, oito times disputaram a última edição da Série A do Campeonato Brasileiro. E seis estiveram na Série B na temporada passada. Somente os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rondônia não possuem clubes-empresa.