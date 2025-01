Corinthians inicia preparação para clássico e Ramón Díaz planeja força máxima contra São Paulo

Disposto a esticar a sequência de dez vitória consecutivas contando as partidas da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians deve mesmo escalar a força máxima para o clássico deste domingo diante do São Paulo no MorumBis. No treino desta sexta-feira, o comandante argentino Ramón Díaz comandou um trabalho de posse de bola e já começou a esboçar a escalação da equipe.

Nesta montagem do elenco, a principal novidade está na presença do goleiro Hugo Souza. Ele se recuperou de um quadro de amigdalite e ainda não tinha estreado nesta temporada. Neste período em que esteve ausente, Matheus Donelli foi o titular do gol corintiano. Memphis Depay, que entrou apenas no decorrer dos jogos neste início de Campeonato Paulista também tem boas chances de aparecer como titular.

Na entrevista coletiva após a vitória no compromisso de meio de semana diante do Água Santa, Díaz já havia deixado claro que a partida diante de um adversário como o São Paulo deveria ser encarada de forma diferente em função da rivalidade que envolve os dois times.