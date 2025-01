Brasil é humilhado pela Argentina com surra de 6 a 0 na estreia do Sul-Americano sub-20

Os argentinos rapidamente fizeram 3 a 0 em belas jogadas nas quais infiltraram a defesa adversária com facilidade. Subiabre (atacante do River Plate), Echeverry (meia que é promessa do Manchester City) e Ruberto (outro atacante do River) marcaram.

Na volta do intervalo, a equipe rival logo decretou a vitória, em chutes de longa distância de Ruberto e Echeverri. Aos 33 do segundo tempo, o atacante Hidalgo (do Independiente) encerrou o placar de cabeça.

A seleção está no Grupo B, mesma chave de Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador. No próximo domingo, às 18h (de Brasília), o Brasil enfrenta o time boliviano, novamente na cidade de Valencia. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para o hexagonal final. Os quatro melhores da segunda etapa se classificam para o Mundial Sub-20, que acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro deste ano, no Chile. Maior campeã do torneio e atual detentora do título, a equipe verde e amarela venceu o Sul-Americano de 2023 invicta.