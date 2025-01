Vasco supera o Madureira na estreia do time principal e desencanta no Carioca

Com Coutinho e Vegetti titulares e Fábio Carille fazendo sua estreia no comando técnico, o Vasco colocou seu time principal em campo pela primeira vez na temporada. Mais qualificada, a equipe de São Januário desencantou na Taça Guanabara ao derrotar o Madureira, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada. O astro francês Payet entrou somente aos 30 minutos do segundo tempo.

Até então com um time misto, sem as principais peças, o Vasco empatou três jogos (Nova Iguaçu, Bangu e Boavista). Com gols de Paulinho e Vegetti, o time se manteve invicto no estadual e chegou a seis pontos, ocupando a quinta colocação. Já o Madureira é o 10º, com quatro.

O primeiro tempo foi animador para o torcedor do Vasco. O time principal mostrou poder de decisão e controle da partida. Mesmo encarando um Madureira muito defensivo, soube rodar a bola, flutuar entre as linhas e encontrar espaços. Piton teve uma chance de ouro, livre de marcação, mas isolou.