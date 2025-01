Vasco estreia titulares e Fábio Carille contra Madureira em Manaus para desencantar no Carioca

A partida marca a estreia do técnico Fábio Carille. Campeão da Série B do ano passado pelo Santos, ele está comandando os treinos do grupo desde o retorno para a pré-temporada. Entretanto, Ramon Lima, do sub-20, foi quem esteve na beira do campo até o momento.

Reforços para a temporada, o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, e o volante Tchê Tchê devem estar à disposição. O primeiro, que foi titular nos últimos dois jogos, deve começar no banco de reservas. Léo Jardim será o titular.

Um dos contratados nesta semana, o zagueiro Maurício Lemos não estará disponível porque o uruguaio ainda está se preparando fisicamente. Empolgado para sua estreia, Fábio Carille convocou os torcedores pelas redes sociais.

"Torcedores de Manaus e região, espero que vocês possam nos apoiar bastante. Façam uma linda festa no nosso início de trabalho. Dentro de campo, esperamos contribuir para essa linda festa que vocês farão. Esperamos vocês no estádio".

O Madureira faz uma campanha equilibrada e conta com isso para surpreender. Este será o segundo confronto contra um dos quatro grandes do Rio de Janeiro em 2025. Na segunda rodada, o time comandado por Daniel Neri empatou com o Flamengo por 1 a 1.

O time que entrará em campo não deve ser muito diferente do que enfrentou a Portuguesa. A principal dúvida está no meio-campo. Titular no início da campanha, o volante Matheus Lira perdeu a vaga na última rodada para Wallace.