Valentim lamenta 'comportamento agonístico' da Ponte e avisa: 'Tem muito a evoluir'

A volta por cima pode vir diante da Inter de Limeira. O treinador, inclusive, ganhou um reforço para a partida. O zagueiro Vicente Concha foi inscrito no BID da CBF e está à disposição. Ele assinou com o clube alvinegro até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O chileno tem apenas 22 anos e só teve um time na carreira: o Temuco, do Chile. No ano passado, disputou 28 partidas e marcou um gol.

A Ponte Preta aparece na terceira posição do Grupo D do Paulistão, com cinco pontos, atrás de Palmeiras (sete) e São Bernardo (seis).