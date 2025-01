Thaciano sofre dores musculares e vira dúvida no Santos para sábado

O técnico Pedro Caixinha já se preocupa com problemas físicos no elenco do Santos neste início de temporada. O português pode ter o desfalque do meia-atacante Thaciano na partida de sábado, contra o Velo Clube, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Thaciano sentiu dores musculares na região posterior da coxa esquerda durante o clássico com o Palmeiras, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro. E precisou deixar o gramado mais cedo, dando lugar a Lucas Braga. O jogador será avaliado pelo departamento médico santista ainda nesta quinta.

Trata-se do segundo problema físico enfrentado pelo reforço desde sua chegada ao clube paulista, neste mês. Na rodada anterior, no empate com a Ponte, o jogador sofreu uma fratura do osso nasal e precisou entrar em campo, na noite de quarta, com uma máscara de proteção nasal.