São Paulo estreia em casa após tour nos EUA em busca da 1ª vitória no ano

O São Paulo faz seu primeiro jogo no MorumBis na temporada 2025 na noite desta quinta-feira, às 19h30. Após empatar com o Botafogo, em Ribeirão Preto, o time tenta a primeira vitória no Paulistão. A equipe soma apenas um ponto no Grupo C.

O time será diferente do que jogou na estreia, quando parte do elenco ainda retornava da pré-temporada nos Estados Unidos. O próprio Luis Zubeldía será novidade nesta quinta-feira, já que quem comandou o São Paulo na primeira rodada foi Maxi Cuberas.

Mesmo com o elenco completo, o grupo são-paulino é consideravelmente mais curto em relação ao que terminou 2024. O clube fez uma limpa para aliviar a folha salarial, com a saída de 16 jogadores. Já a expectativa positiva é ver os reforços Oscar e Enzo Díaz jogando "para valer" pela primeira vez.