Neymar diz ser melhor que Mbappé, Vini Jr. e Suárez e só pior do que Messi e Cristiano Ronaldo

Nesta semana, uma outra declaração de Neymar ao canal de Romário acabou gerando atrito com Rivaldo. Na conversa entre Romário e Neymar, o antigo jogador perguntou ao atual no lugar de quem ele jogaria na seleção do penta. "Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", respondeu. As outras opções eram Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Rivaldo não gostou do comentário e foi às redes questionar a fala do jogador do Al-Hilal. "Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria", disse o ex-atleta.