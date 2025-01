Manchester United marca no fim e garante vitória dramática sobre o Rangers na Liga Europa

Em um jogo dramático e de muitas chances perdidas, o Manchester United contou com a falha do goleiro rival e com um gol nos acréscimos para vencer o Rangers por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Old Traford, em partida válida pela sétima rodada da Liga Europa. O resultado leva o time inglês ao 4º lugar na tabela com 15 pontos e deixa a vaga encaminhada. Em sete confrontos, o conjunto vermelho obteve quatro vitórias e ainda três empates. Já o Rangers (11) aparece no 13º posto.

O goleiro Butland, do Rangers, fez um gol contra e colocou o time inglês em vantagem início do segundo tempo. Quando tudo apontava para a vitória de 1 a 0, Dessers empatou aos 43, calando a torcida. Nos acréscimos, porém, Bruno Fernandes decretou o 2 a 1.

Os dois times voltam a campo pela última jornada desta fase de classificação na próxima semana. O time inglês entra em ação na quinta-feira e visita o FCSB no estádio Nacional de Bucareste. No mesmo dia, o Rangers recebe o Union Saint-Gilloise, no Ibrox Stadium.