Fluminense joga com força máxima, bate Portuguesa e quebra jejum no Carioca

Credenciados como titulares, os tricolores mostraram logo que pretendiam definir o jogo. Após uma pressão inicial, o Fluminense abriu o placar com Keno, aos 10 minutos. Serna fez a ultrapassagem pelo lado direito e cruzou para trás, para o chute em diagonal do atacante.

Ofensivo, o time de Mano Menezes ampliou aos 32, com Gérman Cano cobrando pênalti sofrido por Samuel Xavier, tocado por trás por Thomás Kayck. O artilheiro bateu forte, rasteiro e no canto. Indefensável.

A ideia do Fluminense era liquidar logo o jogo, tanto que quase ampliou com Martinelli. Mas, em alguns minutos, a história mudou, porque a Portuguesa percebeu a falta de ritmo do rival e passou a "gostar do jogo".

E diminuiu com um gol bonito e bem trabalhado. Lohan ajeitou de peito para Joãozinho, que cruzou do fundo para o complemento na área de Romarinho, ídolo do clube, aos 37. Animada, a Portuguesa quase empatou aos 43, quando Joãozinho apareceu na área para desviar o cruzamento de Lucas Mota e o goleiro Fábio fez grande defesa.

A Portuguesa voltou para o segundo tempo para aproveitar a falta de ritmo do adversário e começou com pressão no ataque. Mas o Fluminense marcou o terceiro, aos 13 minutos, após o goleiro Bruno falhar e soltar a bola nos pé de Cano, que não perdoou e empurrou a bola para o gol.

Pouco depois, Mano Menezes fez três trocas, mudando o seu ataque e poupando os titulares para as entradas de Canobbio, Kauã Elias e Riquelme Felipe. Com fôlego novo, o Fluminense não permitiu uma nova reação do adversário e festejou sua primeira vitória na temporada.