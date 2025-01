Ex-mulher de Allan, do Flamengo, registra BO por violência doméstica contra o jogador

Allan, do Flamengo, teve um Boletim de Ocorrência por violência doméstica registrado contra si, pela ex-mulher, Jordana Holleben. Ela o acusa de ter invadido a casa em que ela e os filhos moram, em um condomínio na zona oeste do Rio. O jogador diz que apenas queria ver as crianças, de 2 e 6 anos.

A informação foi noticiada inicialmente pelo jornal Extra e confirmada pelo Estadão. Conforme um relato ouvido pela reportagem, Allan queria ver os dois filhos que o casal tem e levá-los para um passeio. Entretanto, Jordana teria o ignorado, o que fez com que o jogador fosse até a casa em que a ex-mulher vive com as crianças. A versão foi publicada também em uma nota divulgada pela assessoria do atleta.

Allan chegou filmando com o celular, pedindo para ver os filhos. Jordana teria negado. Em seguida, a mãe dela, que também estava na casa, teria dado um tapa no celular de Allan, que caiu e foi pego pela ex-mulher. Neste momento que o jogador tenta tirar o aparelho de suas mãos, e a sogra tira uma foto em que o volante aparece segurado Jordana. No relato dado pela mulher à Polícia Militar, o atleta invadiu a casa e a empurrou.