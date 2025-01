Corinthians: patrocinadora aparece em nova lista em meio a impasse com a Fazenda

Entretanto, uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia derrubado a validade da autorização da autarquia fluminense para o restante do território nacional. No dia 13 de janeiro, a empresa obteve liminar da Justiça do Distrito Federal que validou a liberação da Loterj.

Nove dias depois, nesta quarta, foi publicada a nova lista, das autorizadas via decisão judicial. Em nota distribuída à imprensa, a Esportes da Sorte anunciou que "entrou na lista de empresas autorizadas a operar apostas de quota-fixa no Brasil através da licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF)".

"A concessão tem prazo de cinco anos e contempla as duas empresas do grupo: Esportes da Sorte e Onabet. A outorga foi concedida após a empresa atender a todos os requisitos legais e normativos estabelecidos pela legislação e suas respectivas portarias, o que culminou em uma decisão judicial que considerou ilegal o motivo do indeferimento administrativo inicialmente proferido pela Secretaria de Prêmios e Apostas", conclui o comunicado.

STF X LOTERJ

Desde o início do imbróglio, a Esportes da Sorte alegou que poderia operar, já que havia obtido aval da Loterj, o que valeria por cinco anos. Isso não foi reconhecido pela SPA em um primeiro momento. O que reforçou o entendimento do órgão federal foi reforçado com a decisão do ministro André Mendonça, que vetou a operação de empresas autorizadas pela Loterj fora do Rio de Janeiro.

O pedido veio da Advocacia-Geral da União (AGU), que apontou "exercício abusivo da autonomia local na exploração dos serviços públicos de loterias pelo Estado do Rio de Janeiro", com "usurpação da competência da União no exercício desse serviço público".