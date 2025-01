Santos volta a jogar um clássico após Série B e Palmeiras mantém testes no Paulistão

"O Luca teve a oportunidade, tem vindo a trabalhar por ela e mostrado essa qualidade, essa condição. Ele tem 17 anos, mas eu não olho para a identidade, olho para as características", explicou o técnico. "Gostamos daquilo que eles fizeram e entendemos que, no intervalo, tínhamos que dar um pouco mais de agressividade e verticalidade ao nosso jogo, e aí a saída do Miguelito".

Não são esperados novos integrantes no elenco para o próximo confronto. Trazido do Botafogo, Tiquinho Soares não é certeza para o clássico. Para o treinador, o tempo de treino de Tiquinho é insuficiente para dar a ele condições de iniciar um jogo. Outro jogador que não está confirmado é Soteldo. Um dos principais nomes da vitória sobre o Mirassol, o venezuelano sofreu uma entorse no tornozelo na primeira partida e foi preservado no domingo. Os treinamentos antes do jogo desta quarta serão essenciais para determinar ou não seu retorno.

Se para o Santos o clássico é um termômetro para medir a mentalidade da equipe, para o Palmeiras, é um jogo difícil. Também vitorioso na estreia, o alviverde não conseguiu triunfar sobre o Noroeste no sábado, parando no placar no 1 a 1. Neste início de temporada, o técnico Abel Ferreira tem escalado nomes que tiveram poucos minutos no último ano, entre reservas e atletas da base. A intenção é poupar o elenco, que terá um calendário cheio nos próximos meses.

A estratégia apresentou resultados. Na última partida, o único gol palmeirense foi marcado por Thalys, um dos Crias da Academia. Foi a primeira vez que o garoto marcou pela equipe profissional. Agora, outro jogador pode estar próximo de retornar aos gramados. Lesionado, Felipe Anderson, formado na base santista, ainda não havia sido relacionado para qualquer jogo do Paulistão, mas treinou na reapresentação do elenco nesta semana.

Santos e Palmeiras voltam a se enfrentar dez meses após o último confronto entre os dois clubes, na final da última edição do Campeonato Paulista. Apesar de ter saído vitorioso do jogo de ida, o alvinegro não conseguiu superar seu adversário no jogo da volta, realizado no Allianz Parque, e amargou o segundo lugar, derrotado pelo placar agregado de 2 a 1.

Em 2025, tanto o clube alvinegro quanto o alviverde figuram na segunda colocação de seus respectivos grupos. No Grupo B, o Santos está empatado em pontos com o Guarani, primeiro colocado por conta do saldo de gols. Ambos possuem uma vitória e um empate. Já o Palmeiras, no Grupo D, tem desempenho abaixo ao do São Bernardo. Enquanto os palestrinos têm um empate e uma vitória, o time do ABC Paulista triunfou em suas duas partidas.