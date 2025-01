Ruben Amorim se retrata após declaração sobre 'pior time do Manchester United':'Não pensei'

Amorim reconheceu o erro de ter deixado o nervosismo afetar sua postura. "Sou um cara jovem, às vezes cometo erros e é por isso que normalmente não falo logo após os jogos. Mas, naquele momento, achei que precisava falar, e talvez tenha sido um erro. Estava muito estressado e, quando você está assim, acaba dizendo coisas que não deveria. Não pensei", explicou.

Essa confissão e as desculpas de Amorim não foram apenas uma tentativa de apaziguar os ânimos; ele também fez um compromisso de aprender com o episódio. "Não prometo que nunca mais farei isso, mas vou tentar melhorar", afirmou o técnico, ciente de que o momento exige mais que palavras. No entanto, ele reforçou que continua firme em seu objetivo de transformar o Manchester United e recuperar a confiança da torcida, que tem se mostrado cada vez mais cética.

A frase infeliz sobre o "pior time da história" poderá ter sido um ponto de virada para o treinador, que sabe que precisa encontrar soluções rapidamente. Caso contrário, as frustrações, tanto suas quanto dos torcedores, podem se intensificar, e o seu trabalho à frente do clube ser de curto prazo. A reabilitação pode vir nesta quinta-feira, às 17h, diante do Rangers, da Escócia, no Old Trafford, em duelo válido pela sétima rodada da Liga Europa.

Apesar da má campanha no Campeonato Inglês, o United vem bem na Liga Europa, tanto que está invicto. O time de Ruben Amorim é o sétimo colocado, com 12 pontos. A Lazio está na liderança, com 16.