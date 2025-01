Red Bull Bragantino e Velo Clube buscam o primeiro ponto no Campeonato Paulista

Ainda sem conseguir pontuar no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Velo Clube se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, dispostos a dar um basta nesta série de derrotas neste início de competição.

Enquanto o time de Bragança segue enfrentando dificuldades com a sequência de maus resultados que o acompanha desde o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe do Rio Claro, por sua vez, ainda não conseguiu embalar uma boa sequência desde o seu retorno à elite do futebol paulista.

O Bragantino fez sua estreia na competição com uma derrota apertada para o Corinthians, por 2 a 1, em um jogo em que o time até demonstrou certa reação, mas não conseguiu evitar o revés. Na segunda rodada, a situação piorou, com a equipe sendo superada pelo São Bernardo por 3 a 2, resultado que ligou o sinal de alerta no clube.