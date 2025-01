Red Bull Bragantino bate Velo Clube com gol nos acréscimos e soma 1ª vitória no Paulistão

Com gol no último lance, o Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória no Paulistão. Na noite desta quarta-feira, venceu o Velo Clube por 1 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da fase de grupos. Lucas Evangelista foi o "salvador" ao balançar as redes aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino somou seus três primeiros pontos, embolando o Grupo B, que conta com Guarani, Santos e Portuguesa. Já o Velo Clube começa a se complicar, pois somou sua terceira derrota e ainda não pontuou no Grupo D, que ainda tem São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras.

O primeiro tempo foi morno em Bragança Paulista. Apesar de ter mais posse de bola, o Red Bull Bragantino não criou muitas oportunidades de gol. As melhores chances foram na parte final, com Vinicinho. Primeiro, em chute colocado da entrada da área, com perigo. Depois, em finalização defendida por Dalton, após boa tabela com Eduardo Sasha.