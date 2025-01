Ramón Díaz cobra evolução do Corinthians e deve escalar 'força máxima' contra o São Paulo

Também presente na coletiva, Ramón Díaz exaltou o aproveitamento da equipe no Estadual, mas fez um alerta em relação ao desempenho do fim do ano passado que caracterizou a virada de chave do time.

"Ganhar os três jogos no ano é importante porque dá confiança ao nosso trabalho. Mas o que fizemos no ano passado está esquecido. Para nós é importante que a equipe esteja em uma crescente para o restante da temporada. Com confiança", disse o treinador.

E o primeiro grande teste para o Corinthians mostrar que realmente está evoluindo já tem data e hora marcados. No domingo, às 18h30, o conjunto alvinegro enfrenta o São Paulo pela quarta rodada do Paulistão.

Questionado sobre que time vai mandar a campo, Díaz disse que pretende mandar o que tiver de melhor. "Vamos tentar jogar com o que temos de melhor. Por isso estamos fazendo esse planejamento. Quero os jogadores bastante descansados para o confronto com o São Paulo. Temos um compromisso fundamental", afirmou o treinador.

Integrante do Grupo A nesta fase de classificação, o Corinthians lidera a chave de forma isolada com nove pontos. A partir desta quinta, o treinador inicia a preparação da equipe para a rodada do fim de semana.