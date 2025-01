Portuguesa segura o empate com a Ponte Preta com dois a menos no Paulistão

A Portuguesa conseguiu um resultado heroico ao empatar sem gols com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Durante todo o segundo tempo, a Lusa atuou com dois jogadores a menos, após as expulsões do zagueiro Alex e do atacante Maceió.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025! Para assinar o pacote UOL Play Futebol por 3x de R$ 29,90, clique aqui

Mesmo com dois a menos, a Portuguesa soube se defender muito bem e teve o mérito de neutralizar as jogadas ofensivas criadas pela Ponte Preta. Este foi o seu segundo ponto somado pelo Grupo B. O time de Campinas chegou aos cinco no Grupo D, com uma vitória e dois empates.