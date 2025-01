Ponte Preta que aproveitar a boa fase e Portuguesa busca 1ª vitória no Paulista

As duas apresentações neste começo de Campeonato Paulista tem empolgado o torcedor pontepretano. Com o elenco reformulado e sob o comando de Alberto Valentim, a Ponte Preta tem mostrado uma postura diferente da última temporada. Invicto na competição, o time de Campinas busca sua primeira vitória no estádio Moisés Lucarelli diante da Portuguesa, nesta quarta-feira, às 20h, pela terceira rodada. Do outro lado, a Lusa tenta seu primeiro triunfo no Estadual a fim de tentar decolar na competição.

Na estreia, o time de Campinas surpreendeu ao vencer o Novorizontino fora de casa, por 1 a 0, e com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Já diante do Santos, acabou cedendo o empate por 1 a 1, mas com uma postura que fez o time sair de campo aplaudido. A Ponte Preta está em terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos, empatado com o Palmeiras.

Já a Portuguesa ainda não venceu. Foi derrotada na estreia contra o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, e na despedida do Canindé, chegou a abrir 2 a 0 frente ao Novorizontino, porém acabou cedendo o empate por 2 a 2 na reta final. Sob o comando de Cauan Almeida, é o terceiro colocado do Grupo B, com apenas um ponto.